Ibarbo al Pontedera dura meno di un mese: il colombiano scende in Eccellenza col San Cataldo

Doveva essere il grande colpo dell'ultima sessione di mercato ma, dopo due settimane, è già finita l'avventura di Victor Ibarbo al Pontedera. Il club toscano dopo un avvio shock ha deciso di rivoluzionare buona parte dirigenza e calciatori per evitare la seconda retrocessione consecutiva: il ds Simone Quinteri, l'uomo che aveva portato Victor, è stato esonerato dall'incarico e il colombiano è rientrato nella serie di tagli attuati dal nuovo ds. L'attaccante 36enne è apparso troppo indietro fisicamente per fare la differenza in Serie D.