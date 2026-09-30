Icardi sbotta sui social: "Senza squadra? Io la chiamo libertà di scelta..."

Maurito ha pubblicato un video di un suo allenamento con una caption polemica, facendo intendere che qualcuno lo dà per finito: "Confondono la disoccupazione con il fallimento, io la chiamo una vita ben organizzata. Confondono l’assenza di un contratto con l’assenza di alternative. Io la chiamo libertà di scelta. Ho lavorato per essere padrone del mio tempo, per avere un futuro sicuro. Se smettessi di lavorare, la mia vita continuerebbe come prima. Non capisco le loro preoccupazioni per me. Vivete sereni, vivete in pace e con tanto amore. Io ho già tutto"