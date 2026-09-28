Juventus, svolta Bremer: cambia procuratore e il club bianconero fissa il summit sul futuro

Juventus, le prime anticipazioni sulla maglia 27/28
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Gleison Bremer cambia agenzia di procura: la Juventus programma un incontro col nuovo entourage tra voci di mercato, clausola e ipotesi rinnovo
La sosta per le nazionali ha portato novità in casa di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, infatti, ha cambiato procuratore passando da Paolo Busardò alla Legacy Football Agency, una mossa che solitamente viene legata a futuri movimenti di mercato.
Nessuna paura per quanto riguarda questa stagione ma è chiaro che la Juventus, che già in estate avrebbe valutato una proposta seria (cioè vicina alla clausola da 58 milioni di euro), ora si aspetta di conoscere il nuovo entourage di Bremer e capire le intenzioni per il futuro.
Non a caso Tuttosport scrive che è già stato fissato in agenda un summit per parlare col club bianconero che, almeno per il momento, non intende mettere mano al rialzo all'attuale contratto: scadenza, giugno 2029, e stipendio, 5 milioni di euro netti, sono considerati pienamente in linea sia col valore del giocatore che con la politica economica societaria. Anzi, considerando che a marzo compirà 30 anni, non sarebbe strano se la Juve gli proponesse un accordo con scadenza più lontana e ingaggio spalmato.
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