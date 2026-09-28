Juventus, svolta Bremer: cambia procuratore e il club bianconero fissa il summit sul futuro

Non a caso Tuttosport scrive che è già stato fissato in agenda un summit per parlare col club bianconero che, almeno per il momento, non intende mettere mano al rialzo all'attuale contratto: scadenza, giugno 2029, e stipendio, 5 milioni di euro netti, sono considerati pienamente in linea sia col valore del giocatore che con la politica economica societaria. Anzi, considerando che a marzo compirà 30 anni, non sarebbe strano se la Juve gli proponesse un accordo con scadenza più lontana e ingaggio spalmato.