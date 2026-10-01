Una nuova Juve dal mercato: Hojbjerg a gennaio, idea Balogun e in estate Alisson e Brahim Diaz

La necessità primaria porta al centrocampo, dove sia Locatelli sia Thuram sono ai box, costretti all'operazione per i rispettivi infortuni. Il nome in cima alla lista è ormai un vecchio pallino: Pierre-Emile Hojbjerg, mediano danese di 31 anni in forza al Marsiglia. Piace anche alla Fiorentina, ma la Juve potrebbe sfruttare il suo appeal per affondare il colpo. Non è ritenuto incedibile dal club francese. Molto dipenderà anche dalle uscite e da un eventuale addio di Teun Koopmeiners.