DALL'INGHILTERRA

Juve, Woltemade nel mirino del Bayern Monaco per la prossima stagione

La notizia rimbalza dall'Inghilterra: i bavaresi lo vogliono per il post Harry Kane

29 Set 2026 - 08:51
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È arrivato alla corte di Luciano Spalletti a meno di 24 ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Nick Woltemade deve ancora prendersi la Juve (tre spezzoni di gara in campionato e una presenza da titolare con gol in Europa League nel 5-0 contro gli olandesi del Nimega) e ritrovare il top della forma fisica che già circolano le voci sul suo futuro lontano dalla squadra bianconera. L'attaccante tedesco classe 2002 è arrivato in prestito secco oneroso da 5 milioni totali nel caso scattassero tutti i bonus con un ingaggio di 4,4 milioni di euro: l'accordo con il club inglese non prevede nessuna clausola per il diritto di riscatto e la valutazione in caso di acquisto è di 60 milioni di euro. Del resto il Newcastle non ha nessuna intenzione di svendere il giocatore, avendolo acquistato dallo Stoccarda nell'agosto 2025 per un investimento record per il Magpies di 75 milioni di euro.

Ecco allora che in questo scenario rimbalzano voci dall'Inghilterra e poi dalla Germania, secondo cui il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Woltemade per la prossima stagione. Finora non ci sarebbe stato nessun contatto tra l'entourage del giocatore né con la dirigenza del Bayern né con il Newcastle per parlare di futuro oltre la Juve ma la società bavarese starebbe pensando a Woltemade come possibile erede di Harry Kane. "Quando è arrivato non era allenato granché, ora va messo in condizione - ha detto di lui Luciano Spalletti - Abbiamo bisogno di farlo giocare per capire se dentro la partita sta lì davanti o va in giro per la zona offensiva del campo". Il tecnico della Juve aspetta il vero Woltemade, intanto però si parla già di un suo addio. Difficile una sua permanenza anche di fronte a una stagione top.

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