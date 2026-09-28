Juve, ecco il vice-Vicario: ufficiale il ritorno di Neto, contratto fino a giugno

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Neto è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri puntano su un ex come vice Vicario dopo l'infortunio di Grabara. L'ex Wolfsburg rimarrà fuori dai giochi per tutta la stagione a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio destro. L'infortunio, riportato nel corso di un allenamento, ha costretto il giocatore a operarsi (intervento già avvenuto e che è andato a buon fine). "Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juve - si legge nella nota del club piemontese -. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027".
"Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana - prosegue il comunicato -. Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo".
A Torino, dove ha ricoperto il ruolo di secondo di Gianluigi Buffon, l’avventura di Neto è stata sicuramente positiva da un punto di vista del palmarès: 2 scudetti, 2 Coppe Italia, e 1 Supercoppa Italiana. Forse è anche per questo che alla Continassa è stato individuato subito come la scelta migliore per risolvere in poco tempo l'emergenza in porta.