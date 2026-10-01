Carnevali: "La mia idea è quella di creare un po' più di italianità alla Juve"

"La mia idea è quella di creare un po' più di italianità e portare più giocatori italiani. Non è facile. Sappiamo bene che il mercato internazionale è un mercato ampio. Ci sono anche delle normative, a volte, che ti aiutano di più. Io penso che oggi avere dei giocatori italiani forti, perché siamo la Juve, perché la Juve ha bisogno di giocatori forti, non è così semplice, ma la voglia è quella di inserirli. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani, per cui la volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive". Lo ha detto Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, nel corso del suo intervento al Festival dello sport di Trento.