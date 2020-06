Juve, Pjanic è ormai in uscita: spunta anche un'offerta del Chelsea

JUVE

Il futuro di Miralem Pjanic alla Juve sembra segnato. Al netto di un finale di stagione ancora tutto da giocare in bianconero, il bosniaco è ormai considerato infatti in uscita alla Continassa. Un'uscita ancora tutta da definire nei dettagli, ma sostanzialmente già decisa e condivisa col giocatore, che nella finale di Coppa Italia contro il Napoli non dovrebbe inoltre partire tra i titolari. Per Miralem, del resto, gli ammiratori non mancano. Da settimane sulle sue tracce c'è il Barcellona, ma nel parco dei club interessati ci sarebbero anche altri nomi importanti. Come il Chelsea, che, stando al Daily Mail, negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti presentando un'offerta al giocatore. Proposta che, in attesa di sviluppi sul fronte blaugrana, il centrocampista bianconero avrebbe ascoltato con grande attenzione.

Vedi anche Mercato Juve, il Barça "scarica" Arthur: svolta per avere Pjanic

Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sul tentativo dei Blues, ma l'impressione è che si tratti di un'alternativa molto interessante per Pjanic. Per ora, infatti, la trattativa col Barcellona sembra in una fase di stallo e il club inglese potrebbe tentare di inserirsi nell'affare mettendo sul piatto anche un eventuale scambio con Jorginho. Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, del resto, per il Chelsea l'operazione Pjanic sarebbe collegata solo a un'eventuale cessione importante. Uno fuori, uno dentro in sostanza. E con tanti punti interrogativi sul futuro di Kante, l'offerta al bosniaco sembra avere basi decisamente solide sia sul fronte tecnico che economico.

Vedi anche Calcio Napoli-Juve, sfida nella sfida: Sarri si gioca molto, Gattuso vuole il primo trofeo

Un'opzione che Miralem sta valutando con lo sguardo sempre molto attento al Barça, decisamente in prima linea tra le preferenze del calciatore. Per accelerare la trattativa con la Juve, i blaugrana stanno cercando di forzare la mano per convincere Arthur ad accettare il trasferimento in bianconero. Una mossa importante per far decollare la trattativa con Paratici e dare la svolta decisiva. Tutto con il Psg sullo sfondo. Anche il club parigino, infatti, sembra interessato al bosniaco in caso di partenza da Torino. Un'ulteriore opzione da considerare per Pjanic, per cui ora sembra esserci solo l'imbarazzo della scelta.