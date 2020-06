Juve, il Barça "scarica" Arthur: svolta per avere Pjanic

MERCATO JUVE

Nuova puntata della "telenovela" di mercato Pjanic-Arthur sull'asse Torino-Barcellona. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, presto potrebbero esserci infatti degli sviluppi sull'affare. Il Barça avrebbe fatto capire al brasiliano di dover necessariamente "fare cassa" entro la fine di giugno e di essere disposto a imbastire uno scambio con la Juve per il regista bosniaco. Un messaggio forte e chiaro al diretto interessato, che potrebbe dare un'accelerata alle trattative e convincere l'esterno ad accettare l'idea di trasferirsi in bianconero.

Una situazione da monitorare con grande attenzione e in continua evoluzione. Anche perché, al momento, la Juve sarebbe al centro del mercato internazionale dei centrocampisti non solo per la possibile cessione di Pjanic. In uscita alla Continassa ci sarebbero infatti anche Rabiot e Ramsey, colpi a zero da cui i bianconeri vorrebbero ricavare plusvalenze preziose da reinvestire per rinforzare il reparto con giocatori più utili al gioco di Sarri. Per il francese, per ora, non sono arrivate offerte, ma il mediano pare ormai ai margini del progetto bianconero e presto, a bocce ferme, la situazione potrebbe cambiare. Per quanto riguarda invece il gallese, in Inghilterra ci sarebbero diversi club interessati. Oltre ai due di Manchester, stando al Sun, sulle tracce di Aaron negli ultimi giorni si sarebbe messo anche il Tottenham. In questo caso, visto l'ingaggio alto del calciatore, per la Juve si profilerebbe però più un prestito per ridurre i costi dello stipendio che una cessione a titolo definitivo.