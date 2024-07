Juve, Motta ha individuato sei esuberi: a destra possibile ritorno di Cancelo

JUVE

Arthur, McKennie, Rugani, Milik, Kostic e De Sciglio non sono in linea con i piani del tecnico e rischiano di finire ai margini se non trovano una nuova sistemazione

© italyphotopress L'avventura di Thiago Motta alla Juve è appena iniziata, ma l'impronta decisionista del tecnico è già molto chiara. Ad eccezione dei big impegnati a Euro 2024 e in Coppa America, ieri alla Continassa si sono radunati diversi bianconeri e il nuovo mister ha colto subito al balzo l'occasione per chiarire subito le sue idee sugli esuberi. Rosa alla mano, per Motta sono almeno sei i giocatori che non rientrano nel suo progetto e non ha perso tempo per comunicarlo ai diretti interessati. Nel dettaglio alla Continassa gli juventini con le valigie pronte sarebbero Arthur, McKennie, Rugani, Milik, Kostic e De Sciglio. Giocatori che non rientrano nei piani del nuovo ciclo bianconero e rischiano di finire rapidamente ai margini se non trovano una sistemazione diversa per la prossima stagione.



Ma nel ritiro bianconero Motta non si sta concentrando solo sulle possibili uscite. Dopo aver già accolto i nuovi arrivati Di Gregorio e Thuram e col colpo Douglas Luiz già piazzato, il tecnico bianconero continua infatti a lavorare a stretto contatto con Giuntoli per rinforzare la rosa con altri acquisti. In attesa di novità importanti ancora per la mediana sull'obiettivo Koopmeiners, in casa Juve l'ultimo nome finito nel mirino è quello di Joao Cancelo.

Un ritorno in bianconero che Motta gradirebbe moltissimo e per cui Giuntoli avrebbe già iniziato a sondare il terreno contattando il procuratore Jorge Mendes. Per quanto riguarda la formula, i bianconeri punterebbero a un prestito con diritto di riscatto e non è escluso che l'operazione col Manchester City possa anche andare a buon fine in tempi stretti. Moduli alla mano, Cancelo potrebbe agire come terzino o come esterno a tutta fascia nel 4-2-3-1 di Motta, andando a puntellare la corsia destra con un giocatore di grande qualità, gamba ed esperienza.