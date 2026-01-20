Juve, nuovo rilancio per Mateta ma al Palace ancora non basta. En-Nesyri è il piano b

E' tutta una questione di formule. E di soldi, ovviamente. La Juve e il Crystal Palace continuano il braccio di ferro per Mateta. Alla fine dell'ultimo vertice la dirigenza bianconera ha alzato l'offerta a 32-33 milioni, come riporta La Stampa in edicola oggi. Una cifra complessiva, tra prestito e riscatto, in cui si chiede un sacrificio comune, anche da parte degli agenti sulle commissioni. Il problema è che il club londinese non molla su quanto richiesto, 35 milioni, e sulla formula. Il Palace vuole un obbligo di riscatto automatico, con la Juve che ha addirittura offerto la possibilità di ottenerlo anche solo in caso di qualificazione europea e non soltanto per la Champions.