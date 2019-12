Juve, Mandzukic in Qatar: entro domenica la risposta

Ore cruciali per il futuro di Mario Mandzukic. Dopo quattro anni e mezzo, l'avventura alla Juve dell'attaccante sarebbe ormai agli sgoccioli. Il croato è volato in Qatar per valutare attentamente l'offerta di un club locale ed entro domenica dovrebbe arrivare la risposta definitiva del giocatore. Già a settembre, dopo l'esclusione dalla lista Uefa e la "rottura" con i bianconeri, Mandzukic era stato vicino al trasferimento in Qatar, ma poi era saltato tutto.