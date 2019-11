Milan, Mandzukic, Mertens o Ibra per curare il mal di gol

AAA BOMBER CERCANSI

In casa Milan la sfida con la Juve ha evidenziato ancora una volta le grandi difficoltà nel trovare la via del gol. La crisi in cui è piombato Piatek e la fumosità di Leao hanno convinto la dirigenza rossonera a intervenire sul mercato a gennaio. L'identikit è quello di un bomber di esperienza alla caccia del rilancio e affamato di nuove sfide. Come riporta TuttoSport, sono tre gli uomini sul taccuino: Mandzukic, Mertens e Ibrahimovic.

Undici gol in appena dodici giornate, una media di meno di un gol a partita e sesto peggior attacco della Serie A. Il Milan non sa più segnare, una costante che ormai va avanti da inizio stagione. Ma se con Giampaolo la squadra faticava a creare occasioni da gol, con Pioli le chance non mancano ma non c'è nessuno che la butta dentro con regolarità. Piatek è la controfigura del bomber ammirato lo scorso campionato mentre Leao, indicato dal nuovo tecnico come sua alternativa, è ancora acerbo e gli manca il killer instinct davanti alla porta.

Con una classifica sempre più preoccupante, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi e ha deciso di regalare a Pioli un bomber nuovo di zecca a gennaio. Niente giovani promesse, ma un profilo subito pronto a dare il suo contributo e che conosca la Serie A. Un identikt che porta a tre volti: Mandzukic, fuori rosa nella Juventus, Mertens, ai ferri corti con De Laurentiis, e Ibrahimovic, alla caccia di un'ultima eccitante esperienza in Europa. Attaccanti di esperienza, che garantiscano gol, e che allo stesso tempo potrebbero aiutare Piatek a uscire dal profondo letargo in cui è piombato.

