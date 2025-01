Juve, Kolo Muani sempre più vicino. Il Psg non lo convoca per il Saint-Etienne

La prossima settimana sarà decisiva in casa Juve per l'operazione Kolo Muani. La ricerca di un attaccante che affianchi Vlahovic è ormai prioritaria come quella per il difensore centrale e i bianconeri stanno intensificando i contatti con il Psg per l'attaccante francese, non convocato nemmeno per il match contro il Saint-Etienne e sempre più ai margini. La sua ultima presenza in campo risale ormai al 6 dicembre (28 minuti contro l'Auxerre, mentre l'ultima convocazione (90' in panchina) risale a quattro giorni dopo in Champions contro il Salisburgo.