FA Cup: impresa dello United, in dieci elimina l'Arsenal ai rigori

ARSENAL-MANCHESTER UNITED 1-1 (4-6 dcr)

Un eroico Manchester United elimina l'Arsenal e vola ai sedicesimi di FA Cup: l'impresa sta nel battere i Gunners ai rigori dopo l'1-1 dei 120 minuti regolamentari e 60 di inferiorità numerica. Nel match dell'Emirates succede di tutto, in particolare nella ripresa, visto che nel primo tempo c'è da registrare l'infortunio di Gabriel Jesus sostituito da Sterling. Si parte con il vantaggio dei Red Devils firmato da Bruno Fernandes al 52', poi nel giro di 12 minuti arriva la frittata di Dalot, che rimedia due gialli e lascia gli ospiti in dieci. I Gunners ne approfittano subito e pareggiano con Gabriel, poi però sprecano il match point dal dischetto al 72': Odegaard sbaglia e tiene il risultato sull'1-1. La squadra di Arteta non riesce a vincerla nei regolamentari e così si va ai supplementari, dove però non arriva la rete per chiuderla prima dei rigori. Il passaggio del turno si decide dunque dagli undici metri e a tradire Arteta è Havertz, mentre la squadra di Amorim non sbaglia mai: la conclusione decisiva è quella dell'ex Bologna Zirkzee, che elimina i Gunners e permette ai Red Devils di volare ai sedicesimi di finale.