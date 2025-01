Kolo Muani, irrompe il Manchester United: Zirkzee più vicino alla Juve?

Se è vero che Giuntoli ha incassato il sì del francese, in uscita dal Paris Saint-Germain, è da segnalare un forte ritorno di fiamma dei Red Devils sul giocatore, fronte di mercato non nuovo ma che, appunto, ha registrato un'accelerata nelle ultime ore. Il PSG cede in prestito ma l'ingaggio del 26enne, 12 milioni di euro netti l'anno, è di quelli che meglio sosterrebbe un club inglese. Ecco perché l'opzione United resta forte ma questo potrebbe non essere una cattiva notizia per la Juve che, a questo punto, riaccenderebbe i fari su Zirkzee.