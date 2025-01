Juve, intoppo per Kolo Muani: slitta l'ufficialità, contro il Milan non ci sarà

Per il big match contro il Milan Thiago Motta non potrà contare su Kolo Muani. A causa di un problema burocratico legato al numero dei giocatori in prestito del Psg, i bianconeri non sono riusciti a completare ufficialmente l'operazione in tempo per convocare l'attaccante per la prossima gara di campionato contro i rossoneri. Secondo quanto trapela dalla Continassa, si tratterebbe soltanto di un intoppo inatteso e l'affare Kolo Muani non sarebbe a rischio.