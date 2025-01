Juve, Kolo Muani al JMedical per le visite: l'obiettivo è averlo contro il Milan

Dopo l'ufficialità di Alberto Costa, che ha firmato un contratto fino a giugno 2029, giornata di visite mediche al J Medical per l'altro nuovo acquisto della Juventus Kolo Muani, prelevato dal Psg con la formula del prestito secco fino a fine stagione. L'attaccante francese, arrivato mercoledì sera a Torino per iniziare la sua nuova avventura in Italia, si è presentato nella struttura dell'Allianz Stadium per sottoporsi ai test fisici e atletici, cui seguirà la firma sul contratto. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il giocatore, classe 1998 a disposizione per la sfida di campionato contro il Milan in programma sabato alle 18 (diretta streaming gratuita su Dazn: per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni).