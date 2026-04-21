Juve, il sogno Bernardo Silva resiste ma il Barcellona ha un vantaggio: non c'entra l'ingaggio
Il portoghese ha messo in secondo piano l'aspetto economico: la palla passa ai catalani
Dopo nove anni al Manchester City Bernardo Silva ha deciso di svoltare. Un pensiero condiviso con la Juventus che, blindato Spalletti, vuole a tutti i costi prendersi lo scudetto nella prossima stagione. Non a caso i bianconeri hanno puntato davvero il 31enne: Comolli si è mosso, ma gli ostacoli sono tanti. Uno in particolare che si chiama Barcellona. Vestire la maglia dei blaugrana è uno dei sogni del portoghese che farà una scelta di vita.
Il fantasista ha deciso di mettere in secondo piano il fattore economico: la vera priorità di Bernardo è riavvicinarsi alla sua famiglia. E la presenza di molti componenti di quest'ultima a Barcellona è un indizio tutt'altro che banale su quella che è la destinazione preferita del classe 1994. In questi anni l'ex Benfica e Monaco è stato visto più volte nella città catalana nei giorni liberi o durante le festività. E sempre a Barcellona, scrive Sport, vive la sorella della moglie insieme al marito.
Dal proprio canto Laporta non sta spingendo per ingaggiarlo: le priorità del Barcellona sono altre, ma a favorire un possibile matrimonio sono anche le richieste economiche del calciatore, alla portata di un club come quello iberico che non se la passa di certo benissimo a livello finanziario. Aspetto, quello economico, che tiene aperta anche la strada che conduce Bernardo Silva alla Juventus. Comolli ha già sentito Jorge Mendes, i dialoghi sono vivi. A far sperare la Vecchia Signora è anche la volontà dello stesso attaccante di voler restare ad alti livello per almeno uno-due stagioni. Un assist potrebbe arrivare da Francisco Conceiçao, suo compagno alla Nazionale, ma soprattutto da Cristiano Ronaldo che Torino la conosce benissimo.