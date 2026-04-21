Juve, il sogno Bernardo Silva resiste ma il Barcellona ha un vantaggio: non c'entra l'ingaggio

Il fantasista ha deciso di mettere in secondo piano il fattore economico: la vera priorità di Bernardo è riavvicinarsi alla sua famiglia. E la presenza di molti componenti di quest'ultima a Barcellona è un indizio tutt'altro che banale su quella che è la destinazione preferita del classe 1994. In questi anni l'ex Benfica e Monaco è stato visto più volte nella città catalana nei giorni liberi o durante le festività. E sempre a Barcellona, scrive Sport, vive la sorella della moglie insieme al marito.