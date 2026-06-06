Roma, c'è anche Vlasic nel mirino: i giallorossi studiano la prima offerta

La Roma sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi con l'obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa profonda per affrontare al meglio la prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Nikola Vlasic: il trequartista va in scadenza nel 2027 ma al momento non sembra intenzionato a rinnovare con il Torino. I granata potrebbero dunque decidere di venderlo quest'estate per non perderlo a zero tra un anno e la Roma sarebbe pronta a offrire una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. In questa stagione, il croato ha collezionato 9 gol e 5 assist in 41 presenze tra campionato e Coppa Italia.