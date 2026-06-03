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Juve, Chiellini conferma l'addio di Vlahovic: "Persona seria, ma a quelle cifre non resterà in Italia"

Le parole del director of football strategy: "Fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve, legittimo cerchi un altro tipo di ingaggio"

03 Giu 2026 - 21:53
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La possibilità di un rinnovo last-minute è stata viva davvero fino all'ultimo, fino all'incontro di questa mattina in cui la Juventus e Dusan Vlahovic hanno capito che tra domanda e offerta c'era davvero troppa distanza.

Il club bianconero non ha potuto (e non ha voluto) andare oltre al limite economico che si era imposto e ora deve fare i conti con l'addio dell'attaccante serbo. Una fumata nera alla trattativa lunga mesi se non anni confermata anche da Giorgio Chiellini, director of football strategy del club.

A margine di un incontro con lo Juventus Club Montecitorio, ai microfoni dell'Agi il dirigente della Juventus ha detto: "A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto tanto. È una persona seria", confermando che la possibilità, a lungo aperta durante l'ultima stagione, di allungare il matrimonio nato nel 2022.

Poi, però, Chiellini sottolinea come l'ingaggio richiesto da Vlahovic e dai suoi agenti fosse davvero fuori portata, per la Juve e per la Serie A: "A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio". Tra i vari club che potrebbero accontentare il classe 2000, non solo il Fenerbahce che spinge per avere un attaccante di alto livello in rosa, ma anche Newcastle e Chelsea alla finestra. Molto più difficile, come spiegato da Chiellini, che le pretendenti italiane possano davvero andare fino in fondo

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