Haaland, gaffe e imbarazzo in tv: “Bernardo Silva come quel fot… Cannavaro”

È stato l’eroe della sfida contro l’Arsenal che ha ufficialmente riaperto la Premier e poi Erling Haaland è stato grande protagonista anche nel post-partita. È diventata subito virale infatti l’intervista dell’attaccante norvegese in cui Haaland si è lasciato scappare una parolaccia mentre in compagnia di Bernardo Silva lo esaltava paragonandolo a Fabio Cannavaro per i duelli di testa ingaggiati da difensore puro con Gyokeres: "Ricordo quel cross, dopo quando l'ha tirato fuori di testa gli ho detto: ‘Eri come quel fottuto Cannavaro!’".