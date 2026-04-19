Haaland, gaffe e imbarazzo in tv: “Bernardo Silva come quel fot… Cannavaro”

19 Apr 2026 - 21:15
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È stato l’eroe della sfida contro l’Arsenal che ha ufficialmente riaperto la Premier e poi Erling Haaland è stato grande protagonista anche nel post-partita. È diventata subito virale infatti l’intervista dell’attaccante norvegese in cui Haaland si è lasciato scappare una parolaccia mentre in compagnia di Bernardo Silva lo esaltava paragonandolo a Fabio Cannavaro per i duelli di testa ingaggiati da difensore puro con Gyokeres: "Ricordo quel cross, dopo quando l'ha tirato fuori di testa gli ho detto: ‘Eri come quel fottuto Cannavaro!’".

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Una parolaccia, pronunciata con tono enfatico, che ha creato grande imbarazzo nello studio e costretto il conduttore Dave Jones a intervenire subito scusandosi con gli spettatori e spiegando che le emozioni della partita avevano probabilmente preso il sopravvento sui giocatori appena intervistati: “Dai, abbiamo imprecato tutti in vita nostra – ha risposto Haaland – non voglio diventare sdolcinato, ma sei stato davvero grande Bernie”.

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