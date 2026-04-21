Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: "Grande rapporto con Spalletti"

La Juve ci pensa. Eccome. Lorenzo Pellegrini è in scadenza di contratto con la Roma. Spalletti lo conosce e lo apprezza e il centrocampista giallorosso dichiara: "Mi stima e mi vorrebbe in bianconero? Col mister ho un grande rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici e ho apprezzato la bella persona e l’allenatore fuori dal normale che è". Tuttosport, che rilancia la notizia in prima pagina, aggiunge però le altre parole del giocatore: "Ma la mia felicità sarebbe arrivare con la Roma tra le prime quattro. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà".