Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: "Grande rapporto con Spalletti"
Le parole del giallorosso alimentano le voci di un possibile addio a fine stagione. L'allenatore di Certaldo è pronto ad accoglierlo a Torino
La Juve ci pensa. Eccome. Lorenzo Pellegrini è in scadenza di contratto con la Roma. Spalletti lo conosce e lo apprezza e il centrocampista giallorosso dichiara: "Mi stima e mi vorrebbe in bianconero? Col mister ho un grande rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici e ho apprezzato la bella persona e l’allenatore fuori dal normale che è". Tuttosport, che rilancia la notizia in prima pagina, aggiunge però le altre parole del giocatore: "Ma la mia felicità sarebbe arrivare con la Roma tra le prime quattro. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà".
Pellegrini sarebbe utile alla prossima Juve, quella che dovrà fare uno sforzo maggiore per lottare per livelli più alti di quelli attuali. Spalletti lo sa e sa anche che il centrocampista giallorosso darebbe un valore aggiunto al reparto bianconero, potendo essere schierato come mezzala in un 4-3-3, trequartista centrale in un 4-2-3-1, o nel mezzo spazio nel 3-4-2-1. Insomma, si andrebbe ad aggiungere a quegli elementi polivalenti, da Cambiaso a McKennie, che tanto esaltano Lucianone.
Il rapporto tra i due si è consolidato durante la breve e poco fortunata esperienza in Nazionale e non è un mistero che la Juve abbia inserito anche il romanista tra le occasioni a parametro zero. Per poter far diventare concreto e meno platonico il flirt, però, bisognerà attendere almeno un mese, quando a Roma si capirà chi deciderà sul mercato, in pratica chi vincerà il braccio di ferro tra Ranieri e Gasperini.