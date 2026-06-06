Barcellona, Alvarez sempre più lontano: l'Atletico lo considera incedibile

La telenovela che vede protagonista Julian Alvarez sembra avviarsi verso la conclusione. Il nome dell'attaccante argentino è stato al centro di diversi botta e risposta tra Atletico Madrid e Barcellona, con i blaugrana che farebbero follie per portarlo in Catalogna. I Colchoneros, però, non hanno alcuna intenzione di privarsene e secondo quanto riportato da Cadena SER la situazione sarebbe assolutamente bloccata. L'unica alternativa al Barça è rappresentata dall'Arsenal, ma un ritorno in Premier League al momento non è tra le idee del classe 2000.