Lazio, è Coppola il post-Romagnoli: c'è il nodo ingaggio

Manca solo l'ufficialità per l'addio di Alessio Romagnoli alla Lazio destinazione Al-Sadd. Il club biancoceleste ha già individuato il suo sostituto ed è pronto a puntare tutto su Diego Coppola. Dopo il prestito al Paris FC, l'ex difensore del Verona è tornato al Brighton ma gli inglesi sono nuovamente pronti a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio ritiene accettabile la formula ed è pronta a far partire la trattativa. Resta da sciogliere solo il nodo relativo all'ingaggio: il classe 2003 guadagna 1 milione a stagione ma se dovesse chiedere una somma più elevata l'affare potrebbe complicarsi.