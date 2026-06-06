Lazio, è Coppola il post-Romagnoli: c'è il nodo ingaggio

06 Giu 2026 - 10:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Manca solo l'ufficialità per l'addio di Alessio Romagnoli alla Lazio destinazione Al-Sadd. Il club biancoceleste ha già individuato il suo sostituto ed è pronto a puntare tutto su Diego Coppola. Dopo il prestito al Paris FC, l'ex difensore del Verona è tornato al Brighton ma gli inglesi sono nuovamente pronti a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio ritiene accettabile la formula ed è pronta a far partire la trattativa. Resta da sciogliere solo il nodo relativo all'ingaggio: il classe 2003 guadagna 1 milione a stagione ma se dovesse chiedere una somma più elevata l'affare potrebbe complicarsi. 

Ultimi video

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

I più visti di Mercato

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Nico Paz e ora Dumfries: il doppio sgarbo dell'ex Mourinho all'Inter. E intanto si scalda una pista italiana

Chiesa ha le idee chiare: "Voglio giocare. Como? Sono aperto a tutto"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:10
Ufficiale, Malinovskyi ha firmato con il Trabzonspor
12:49
Bari, ufficiale la risoluzione del ds Di Cesare: il comunicato
12:15
Barcellona, Alvarez sempre più lontano: l'Atletico lo considera incedibile
Curtis Jones
11:47
Chiesa: "Inter, fai bene a seguire Curtis Jones. Ecco cosa mi ha chiesto"
10:47
Lazio, è Coppola il post-Romagnoli: c'è il nodo ingaggio