Juve, caccia alla punta: Gyokeres l'alternativa a Osimhen, idea Endrick

Ma Gyokeres non è l'unico profilo su cui si stanno facendo valutazioni alla Continassa. Negli ultimi giorni, Giuntoli & Co. starebbero avviando infatti alcuni sondaggi col Real Madrid per Endrick. Chiuso dalle tante stelle in rosa, col via libera di Xavi Alonso, il brasiliano potrebbe lasciare Madrid però soltanto in prestito vista la volontà di Florentino Perez di non cederlo a titolo definitivo.