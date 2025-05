La Juventus programma il mercato: priorità Tonali, per Ndoye sfida al Milan

Il centrocampo però non è l'unico reparto che andrà puntellato. Anche in attacco sono previsti grandi movimenti: oltre a capire come si svilupperà il caso Vlahovic (più vicino all'addio che alla permanenza), Giuntoli cerca giocatori per rinforzare gli esterni. Il primo nome sulla lista è quello di Dan Ndoye. Lo svizzero in questa stagione, oltre ai dribbling e alle "sgasate" tipiche del suo gioco, ha dimostrato di aver aggiunto al suo bagaglio anche i gol. Dettaglio non scontato per un calciatore che, pur giocando nell’ultimo terzio di campo, ha chiuso la scorsa stagione con un solo gol all'attivo: troppo poco per un esterno di una big. Oggi però questo dato è cambiato: 8 gol e 4 assist in questa Serie A sotto la guida di Vincenzo Italiano. Per questo motivo pare che anche il Milan si sia messo sulle tracce dello svizzero. Il Diavolo sta mettendo le basi del nuovo progetto guidato dal duo Tare-Furlani e Ndoye sarebbe uno dei nomi più apprezzati dai rossoneri: non a caso il primo candidato per la panchina sarebbe proprio quel Vincenzo Italiano che è riuscito a tirare fuori il meglio dal classe 2000.