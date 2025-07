Castellanos nel mirino del Flamengo, Lazio obbligata a rifiutare le offerte

Il blocco del mercato in entrata condiziona anche il mercato in uscita della Lazio. Valentin Castellanos è finito nel mirino del Flamengo, con il club brasiliano che era pronto a presentare un'offerta ufficiale superiore ai 25 milioni di euro per l'argentino. Da Formello la risposta è stata chiara, Castellanos è incedibile anche di fronte a offerte irrinunciabili. Il motivo è presto detto, la Lazio ha solo due centravanti in rosa e non può sostituire eventuali giocatori ceduti. Il solo Dia non può bastare per arrivare almeno fino a gennaio, per questo la società biancoceleste non può lasciar partire Castellanos, che nell'allenamento odierno si è anche fermato per un problema muscolare.