Juve tra futuro e Mondiale: caccia alla punta e ritorni in difesa, da Bremer a Rugani

Una situazione non proprio semplicissima da gestire. C'è però anche chi finisce un incubo personale e del club: Bremer, fuori per quasi tutta la stagione, tornerà a disposizione proprio per il Mondiale per club. Una delle poche buone notizie per la Juve di quest'anno. Per la difesa si farà poi il tentativo con il Chelsea di prolungare, almeno per il periodo della competizione negli States, di Renato Veiga. Rientreranno dai prestiti anche Rugani, dall'Ajax, Kostic, dal Fenerbahce, e Djalò, dal Porto. Si sta valutando di inserire i primi due nella lista per il Mondiale mentre il terzo verrà messo subito sul mercato. Complicato il rinnovo dei prestiti, da Psg e Porto, di Kolo Muani e Conceiçao.