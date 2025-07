Milan, Terracciano atteso oggi in sede per la firma

Sarà Pietro Terracciano a prendere il posto di Marco Sportiello nella rosa del Milan come secondo portiere. L'estremo difensore 35enne, alla Fiorentina dal 2019, è atteso nel pomeriggio a Casa Milan per la firma del contratto, che dovrebbe essere un biennale. Già domani l'ormai ex viola potrebbe essere a Milanello per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni e sabato dovrebbe salire anche lui sull'aereo che porterà i rossoneri a Singapore per la prima tappa della torunée in Asia e in Australia.