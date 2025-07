Il Bologna è al lavoro per rinnovare i contratti di alcuni dei suoi giocatori più importanti. A partire da Lucumi, per il quale si è fatto avanti il Sunderland, ma che è considerato incedibile da Italiano. Per questo si pensa a un ulteriore prolungamento fino al 2029. Obiettivo rinnovo anche per Orsolini, anche lui con vista 2029, e Freuler, il cui contratto scadrà a gugno. Lo scrive la Gazzetta.