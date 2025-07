Il ritorno di Sarri ha cambiato il destino di Alessio Romagnoli. Dato sul mercato, il difensore è invece tornato al centro del progetto Lazio, tanto che adesso si punta a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2027, e non soltanto per evitare di perderlo a zero. Se ne parlerà comunque dopo l'inizio del campionato riporta il Corsport.