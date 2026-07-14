Juve, David e Openda in uscita: si aprono due piste in Francia

Gli investimenti bianconeri dell'estate 2025 rischiano di essere spazzati via solo dopo un anno. 12 mesi fa la Juventus decide di puntare su un attacco tutto nuovo, ingaggiando a parametro zero Jonathan David e versando nelle casse del Lipsia oltre 40 milioni di euro per Lois Openda. Le aspettative sul canadese e il belga sono altissime, ma si scontrano presto con la dura realtà del campo.
Addio in vista?
La scorsa stagione, David e Openda segnano appena 10 gol in due e ora il loro futuro alla Continassa è sempre più in bilico: Carnevali proverà a cederli entrambi in questa sessione e alimentare un mercato che finora ha portato alla corte di Spalletti solo Jeff Ekhator.
David tra Turchia e Francia
L'ex Lille è da tempo nel mirino del Trabzonspor ma la Turchia non sembra affascinarlo più di tanto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, David continua a declinare qualsiasi proposta della Super Lig, sperando che ne arrivi qualcuna da palcoscenici più importanti come Premier League e Ligue 1. Proprio in Francia, il classe 2000 è stato proposto da un intermediario al Paris FC, desideroso di rinforzare il proprio attacco con nomi importanti in vista della prossima stagione. Il canadese è apprezzato dal club parigino e la trattativa potrebbe essere presto intavolata. La Juventus spera di incassare tra i 20 e i 30 milioni di euro, potendo così mettere a bilancio anche un'importante plusvalenza.
Il Lens su Openda
Per quanto riguarda il belga, la situazione è ben diversa. Considerata la difficilissima annata in bianconero, pensare di cedere l'attaccante a titolo definitivo è abbastanza improbabile ed è per questo che a Torino accetterebbero anche un prestito. In questa direzione si è già mosso il Lens, che però vorrebbe anche un sostegno economico dalla Juve per pagare lo stipendio a Openda. Attualmente l'ex Lipsia guadagna 4 milioni di euro.