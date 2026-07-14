Juve, David e Openda in uscita: si aprono due piste in Francia

L'ex Lille è da tempo nel mirino del Trabzonspor ma la Turchia non sembra affascinarlo più di tanto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, David continua a declinare qualsiasi proposta della Super Lig, sperando che ne arrivi qualcuna da palcoscenici più importanti come Premier League e Ligue 1. Proprio in Francia, il classe 2000 è stato proposto da un intermediario al Paris FC, desideroso di rinforzare il proprio attacco con nomi importanti in vista della prossima stagione. Il canadese è apprezzato dal club parigino e la trattativa potrebbe essere presto intavolata. La Juventus spera di incassare tra i 20 e i 30 milioni di euro, potendo così mettere a bilancio anche un'importante plusvalenza.