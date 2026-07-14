Manovre bianconere

Juve, David e Openda in uscita: si aprono due piste in Francia

Il canadese e il belga sono finiti nel mirino di Paris FC e Lens: la scorsa stagione hanno segnato appena 10 gol in totale 

14 Lug 2026 - 10:34
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Gli investimenti bianconeri dell'estate 2025 rischiano di essere spazzati via solo dopo un anno. 12 mesi fa la Juventus decide di puntare su un attacco tutto nuovo, ingaggiando a parametro zero Jonathan David e versando nelle casse del Lipsia oltre 40 milioni di euro per Lois Openda. Le aspettative sul canadese e il belga sono altissime, ma si scontrano presto con la dura realtà del campo. 

Addio in vista?

 La scorsa stagione, David e Openda segnano appena 10 gol in due e ora il loro futuro alla Continassa è sempre più in bilico: Carnevali proverà a cederli entrambi in questa sessione e alimentare un mercato che finora ha portato alla corte di Spalletti solo Jeff Ekhator.

David tra Turchia e Francia

 L'ex Lille è da tempo nel mirino del Trabzonspor ma la Turchia non sembra affascinarlo più di tanto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, David continua a declinare qualsiasi proposta della Super Lig, sperando che ne arrivi qualcuna da palcoscenici più importanti come Premier League e Ligue 1. Proprio in Francia, il classe 2000 è stato proposto da un intermediario al Paris FC, desideroso di rinforzare il proprio attacco con nomi importanti in vista della prossima stagione. Il canadese è apprezzato dal club parigino e la trattativa potrebbe essere presto intavolata. La Juventus spera di incassare tra i 20 e i 30 milioni di euro, potendo così mettere a bilancio anche un'importante plusvalenza

Il Lens su Openda

 Per quanto riguarda il belga, la situazione è ben diversa. Considerata la difficilissima annata in bianconero, pensare di cedere l'attaccante a titolo definitivo è abbastanza improbabile ed è per questo che a Torino accetterebbero anche un prestito. In questa direzione si è già mosso il Lens, che però vorrebbe anche un sostegno economico dalla Juve per pagare lo stipendio a Openda. Attualmente l'ex Lipsia guadagna 4 milioni di euro.

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