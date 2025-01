Juve-Danso, si attende l'ok del Lens ma spuntano Aston Villa e Rennes

Solo mercoledì sera Cristiano Giuntoli aveva dichiarato che il mercato in entrata della Juve era chiuso ma l'infortunio di Kalulu ha subito riacceso il fuoco delle trattative, comunque mai spento visto che le parole del dirigente bianconero erano sembrate più che altro di pretattica. E la prima scelta per quello che sarebbe il terzo rinforzo difensivo di gennaio dopo Alberto Costa e Renato Veiga è Kevin Danso, difensore austriaco del Lens, che ha aperto al prestito oneroso da 2,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Si attende l'ok definitivo del club francese ma non va trascurata la concorrenza dell'Aston Villa e, soprattutto, del Rennes, disposto ad acquistarlo a titolo definitivo, operazione che il Lens prefererirebbe. Ma la volontà del giocatore è quella di approdare in bianconero, dunque dalle parti di Torino si respira ottimismo.