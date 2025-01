Milan, è il giorno di Gimenez. E rispunta l'ipotesi Joao Felix

Oggi o, probabilmente, mai più. Dopo una intensa notte di contrattazioni, con Giorgio Furlani e Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, al lavoro per arrivare a dama, il Feyenoord dovrebbe dare il via libera al trasferimento a Milano dell'attaccante messicano. Il condizionale, come in ogni trattativa di mercato, è d'obbligo, ma le parti in queste ore si sono avvicinate parecchio (anche se gli olandesi continuano a chiedere 40 milioni e i rossoneri non sono ancora andati oltre i 35) e l'affare, a meno di colpi di scena, dovrebbe andare finalmente in porto. Il tutto, scherzo del destino, mentre a Nyon il sorteggio Champions potrebbe proporre una sfida più che suggestiva tra i rossoneri e la formazione olandese. Lo vedremo.



Ma oggi o mai più, dicevamo, e la questione ha un senso ampio. L'arrivo di Gimenez è infatti strettamente legato all'addio di Alvaro Morata, per il quale l'accordo con il Galatasaray - prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni - è cosa fatta. Se arriverà l'attesa fumata bianca per il messicano, lo spagnolo potrà partire. Altrimenti non se ne farà nulla e il Milan dovrà provare, nei pochi giorni di mercato che restano, a risolvere in altro modo la questione centravanti. Logico, quindi, pensare una risposta definitiva da parte del Feyenoord sia d'obbligo nella giornata di oggi.