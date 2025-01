Juve, lesione di basso grado per Kalulu: niente Inter e playoff di Champions

Tegola Pierre Kalulu in casa Juve. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore dopo il problema rimediato nei primi minuti della sfida di Champions contro il Benfica hanno evidenziato infatti un una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. "Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero", si legge nel comunicato del club bianconero dopo l'esito dei test al J-Medical. Quasi certamente comunque il centrale non potrà essere a disposizione non solo per le gare contro Empoli e Como, ma anche per il big match con l'Inter e per i playoff di Champions.