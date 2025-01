Cristiano Giuntoli ha parlato anche di mercato poco prima di Juventus-Benfica di Champions League: "Abbiamo sempre detto che non vogliamo toccare niente in uscita, ma solo completare la rosa con due elementi in difesa e l'abbiamo fatto - le parole del dirigente bianconero -. Poi abbiamo preso Kolo Muani perché Milik tarda a rientrare. Il nostro mercato è finito, poi naturalmente siamo attenti a ogni possibile occasione tecnica ed economica".