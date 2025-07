L'Atalanta ha ceduto in prestito allo Spezia Vanja Vlahovic. L'attaccante, nazionale serbo Under 21, classe 2004, è il capocannoniere uscente della serie C con 22 gol in 36 partite, tra stagione regolare e playoff, con la maglia dell'Under 23 nerazzurra. "Grazie e in bocca al lupo, Vanja!", il messaggio sul sito internet dell'Atalanta.