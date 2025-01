Juve, accelerata per Danso: trattativa in corso con il Lens per il prestito

Dopo il verdetto degli esami a cui si è sottoposto Kalulu, in casa Juve è scattato nuovamente l'allarme difesa. Al netto degli arrivi di Renato Veiga e Alberto Costa per fronteggiare i gravi infortuni Bremer e Cabal e della situazione di Cambiaso ancora in stand-by col City alla finestra, Thiago Motta ha infatti ancora con gli uomini contati per il reparto arretrato. Situazione che ha spinto la dirigenza bianconera ad accelerare le operazioni per trovare un altro rinforzo: ecco allora la ripresa dei contatti con il Lens per l'austriaco Kevin Danso e l'offerta di 2,5 milioni più 1,5 di bonus per il prestito secco. Il club francese, che preferiva la cessione a titolo definitivo, ha aperto al trasferimento temporaneo. Le parti stanno trattando.



In cima alla lista dei desideri di Giuntoli c'era David Hancko, ma per arrivare allo slovacco classe '97 servono tanti soldi e decisione. Alle prese anche col Milan per Santiago Gimenez, finora il Feyenoord si è sempre opposto alla cessione del difensore e per far vacillare il club olandese è necessaria un'offerta che vada oltre i 30-35 milioni già rifiutati. Cifra che potrebbe essere messa sul piatto solo in caso di cessione di Cambiaso al City.