Juve, dalla conferma di Kolo Muani a David: ecco il piano di Comolli

CONTATTI CON IL PSG PER KOLO MUANI

Proprio nella giornata di ieri, il quotidiano francese L'Equipe aveva parlato dell'interesse di Chelsea e Manchester United per Kolo Muani, attualmente in prestito alla Juventus e impegnato nel Mondiale per Club. L'attaccante bianconero è di proprietà del PSG e la Juventus vuole trattenerlo anche nella prossima stagione. La presenza del club parigino in America per il Mondiale facilita i contatti tra le parti, ma per trovare una soluzione definitiva, forse, ci vorrà un po' di tempo. Infatti, l'obiettivo dei bianconeri è quello di rinnovare sì il prestito ma con la possibilità di acquistare Kolo Muani a titolo definitivo: il suo ambientamento a Torino e le prestazioni sono piaciute molto alla società con lo stesso attaccante francese che ha manifestato la volontà di proseguire in maglia Juve. C'è, però, da superare lo scoglio legato alla formula del trasferimento: il PSG vorrebbe l'obbligo di riscatto fissato a 50 milioni, che però al momento la Juventus non sembra essere disposta a pagare, a meno che non si scenda a 40-45 milioni. Nel frattempo va anche monitorato l'interesse dalla Premier, con Al Khelaifi che punterà a vendere Kolo Muani all'offerente migliore. Dal canto suo, la Juve farà leva soprattutto sulla volontà del calciatore, che potrebbe risultare decisiva.