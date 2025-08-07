Logo SportMediaset
Roma, Angeliño: "Qui sono felice, Arabia mai stata opzione"

07 Ago 2025 - 18:10
Roma è la "piazza più grande dove sono stato. Sono felicissimo qua, la mia famiglia anche. Lavoriamo forte per rendere tutti felici e provare a restare il massimo possibile". Così Angeliño, terzino sinistro giallorosso, ai microfoni di Radio Manà Manà sport. A giugno sembrava vicinissimo un suo trasferimento Al Hilal, ma secondo lo spagnolo non c'è mai stato nulla di concreto. "Io ero in vacanza con mia moglie, vedevo tutto sui media, ma io non sapevo niente. Noi eravamo concentrati su Roma, era l'unico obiettivo per noi. Come ho detto prima, la mia famiglia e io siamo felici qua, non c'è niente di cui parlare. Non c'era nessuna opzione. Per me l'unica opzione era la Roma", ha spiegato. Alla Roma, intanto, è iniziata l'era di Gian Piero Gasperini. "Ha tanta esperienza - ha osservato Angeliño - È un allenatore forte, stiamo lavorando con lui da settimane e la squadra sta lavorando fortissimo. Ha le sue idee e dobbiamo continuare a lavorare e prepararci per essere pronti". 

