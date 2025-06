In America brilla la stella di Yildiz: è lui il volto del Mondiale

Prestazione da dieci in pagella e da numero dieci come poche se ne sono viste in questi giorni in America. Mbappé è ko per gastroenterite acuta, Kane ha segnato solo un gol e Haaland ha giocato solo mezz’ora all’esordio. Tra i giovani non hanno ancora brillato le stelle di Estevao e Mastantuono, Messi ha segnato un gol straordinario ma mancano i guizzi del fenomeno argentino. Dopo i primi 180 minuti di questo Mondiale per Club il volto della competizione americana è senza dubbio Kenan Yildiz, che con questa doppietta aggancia Olise, Musiala e Di Maria in testa alla classifica marcatori con tre reti. Il turco però ci ha messo il punto esclamativo perché sono tre gol uno più bello dell’altro. Prima il destro da fuori che bacia il palo per segnare il terzo gol contro l’Al Ain, poi la sassata sotto l’incrocio nel primo tempo di Philadelphia e infine la sterzata ubriacante per liberarsi in area di rigore e battere col destro El Mehdi Benabid. Dal “nuovo Del Piero” al “craque”, sui social si sprecano i complimenti per il turco che è stato incoronato anche dalla FIFA su Twitter “The Kenan Yildiz show”. L’appuntamento adesso è già fissato per giovedì sera contro il Manchester City, match dove Yildiz può avanzare seriamente la sua candidatura a stella assoluta di questo Mondiale.