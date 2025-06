Juventus, Tudor: "Complimenti ai ragazzi, bella vittoria. Yildiz? Talento raro"

Igor Tudor si gode il successo contro il Wydad, che avvicina la sua Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Era una partita diversa per orario e ritmo di gioco rispetto a quella con l'Al Ain - le parole del tecnico bianconero a Dazn -. Siamo andati in gol, abbiamo allungato, ma nel calcio non si sa mai... Io ho sempre paura, vedo sempre pericoli anche sul 3-1 o sul 4-1. Sono stati bravi i ragazzi comunque, è stata una bella vittoria e si sono meritati una serata libera, poi prepareremo l'ultima col Manchester City".