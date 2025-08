Juve, Joao Mario si presenta: “Mi ispiro a Cancelo”. Weah va al Marsiglia

Joao Mario avrà un ruolo importante in questa Juventus, viste anche le decisioni sul mercato della dirigenza bianconera. “Mi sto integrando facilmente - aggiunge l’esterno portoghese - i miei connazionali Conceiçao e Djalo mi stanno dando una mano. Interagisco con loro e con gli altri compagni per capire al meglio le dinamiche del club”. L’ex Porto, arrivato nell’operazione che ha riportato in Portogallo Alberto Costa, al momento è l’unico terzino destro di ruolo presente nella rosa della Juventus. Chi non farà parte del progetto bianconero è Timothy Weah, che nelle scorse ore ha lasciato il ritiro in Germania per volare in Francia dove firmerà il contratto che lo legherà al Marsiglia. È arrivato il via libera definitivo alla cessione dell’americano in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro, bonus compresi. Weah raggiungerà così Roberto De Zerbi e permetterà alla Juve di cercare un nuovo esterno a destra da alternare a Joao Mario.