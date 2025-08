Il Nottingham Forest vuole Douglas Luiz: previsto contatto con la Juventus

Nei giorni successivi all'assenza ingiustificata Douglas, multato dalla società per l'ammutinamento, ha fatto marcia indietro presentandosi a Vinovo e chiedendo scusa a compagni e staff, ma con in tasca la promessa che entro la fine del mercato sarebbe stato addio. Il classe '98 sogna un ritorno in Premier League, dove si era imposto con l'Aston Villa prima di sbarcare in Italia. Oggi la Juve lo considera un esubero e vorrebbe provare a cederlo per trovare risorse fresche da investire nel mercato in entrata. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, in giornata i vertici bianconeri hanno in agenda un contatto diretto con il Nottingham Forest per parlare del brasiliano: gli inglesi sono tra le squadre più interessate al giocatore che, come ribadito più volte, vedrebbe di buon grado un ritorno in UK. Anche per questo, al momento, il calciatore ha messo in stand-by piste come quella che porta al Fenerbahce di Mourinho che negli ultimi giorni si era informato sui costi dell'operazione.