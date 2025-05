Mondiale per Club 2025, calendario, orari e avversari della Juventus

Sono sette i precedenti tra Juventus e Manchester City: quattro vittorie bianconere, due pareggi, una sola sconfitta (1-0 il 15 settembre 1976). Questa sarà la quarta diversa competizione internazionale in cui Juventus e Manchester City si incontrano: Coppa UEFA, Europa League, Champions League e Mondiale per club. Il Wydad Athletic Club è la squadra che vanta più titoli nel massimo campionato marocchino (22, l’ultimo dei quali conquistato nel 2021/22, stagione in cui ha anche vinto la sua terza CAF Champions League). Il Wydad affronterà una squadra europea in un match ufficiale per la prima volta. In generale solo un club marocchino ha affrontato formazioni europee: il Raja Club Athletic, sconfitto dal Real Madrid nel gennaio 2000 e dal Bayern Monaco nel dicembre 2013 nel Mondiale per Club.