Juve, il dilemma della punta: Kolo non si sblocca e lo United rinuncia a Vlahovic

Il caso più spinoso resta quello Dusan Vlahovic, fuori dal progetto di Tudor ma con uno stipendio pesante e una valutazione che blocca i tentativi di trovargli una sistemazione. La Juve lo vuole vendere per poter poi muoversi concretamente per una punta e per non pagare un ingaggio arrivato fino a 12 milioni a stagione. A un anno dalla scadenza e senza rinnovo, però, l'offerta che accontenti entrambe le parti ancora non c'è.