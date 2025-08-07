Colpo Sesko per United: al Lipsia vanno 85 milioni di euro

Ancora un acquisto plurimilionario in Premier League: il Manchester United ha concluso la trattativa per l'attaccante sloveno del Lipsia, Benjamin Sesko, per 73.7 milioni di sterline (66.3 parte fissa, il resto in bonus) equivalenti a 85 milioni di euro. Il 22enne centravanti, che era obiettivo di mercato anche del Newcastle, dovrà ora sottoporsi alle visite mediche prima della firma e dello sbarco all'Old Trafford. L'arrivo di Sesko 'libera' Hojlund, che interessa a Milan e Roma. Lo United, in questa sessione di mercato segnata da cifre record anche per la Premier, ha gia' speso 130 miliioni per Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.