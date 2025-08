Due acquisti ma già 118 milioni di euro sborsati sul mercato: Juve, l'eredità di Giuntoli pesa ancora

Appena due volti nuovi, ossia David e Joao Mario (con il primo ingaggiato come parametro zero), ma ben 118,5 milioni di euro già sborsati in questo mercato estivo. È il curioso caso della Juventus che, tra riscatti obbligatori e non, si è ritrovata a dover aprire la cassa principalmente per confermare elementi già presenti in rosa. Un'eredità della gestione passata targata Giuntoli, sottolinea il Corriere dello Sport, che anche nella passata stagione aveva portato la Vecchia Signora a spendere oltre 200 milioni per arrivare a qualificarsi in Champions League solo all'ultima giornata.