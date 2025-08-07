Logo SportMediaset
Pisa, ufficiale: dalla Fiorentina arriva Nzola

07 Ago 2025 - 18:22

Dopo il colpo Cuadrado a parametro zero il Pisa ha ufficializzato anche l'arrivo di M'Bala Nzola: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AFC Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori.

Attaccante classe 1996, proveniente dall’Angola, Nzola ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Troyes in Francia prima di trasferirsi brevemente in Portogallo e di iniziare una lunga esperienza in Italia, sempre in crescendo; Virtus Francavilla, Trapani, Carpi, Spezia e Fiorentina collezionando 110 presenze in Serie A (29 gol, 9 assist), 43 presenze in Serie B (7 gol, 5 assist) e 62 presenze in Serie C (18 gol, 5 assist). Lo scorso anno l’avventura in Ligue 1 con la maglia del Lens mettendo a referto 21 presenze (6 gol, 1 assist).

Da oggi sarà sull’altra sponda dell’Arno con i migliori auspici per una brillante avventura in maglia Nerazzurra".

19:12
Samp, in arrivo l'ex Empoli Henderson
18:37
Napoli, ufficiale la cessione di Simeone al Torino
18:22
Pisa, ufficiale: dalla Fiorentina arriva Nzola
18:10
Roma, Angeliño: "Qui sono felice, Arabia mai stata opzione"
18:01
Colpo Sesko per United: al Lipsia vanno 85 milioni di euro